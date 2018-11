France: les défaillances d'entreprises repartent à la hausse (Coface)

Paris (awp/afp) - Pour la première fois depuis deux ans, les défaillances d'entreprises sont reparties à la hausse en France, alors que le pays n'a pas réussi à redresser son rang dans le commerce mondial, relève mardi la Coface.

Au troisième trimestre 2018, ces défaillances ont progressé de 2,3% par rapport à la même période de 2017, selon un rapport de l'assureur-crédit qui s'attend à ce que cette progression perdure en 2019, avec 0,8% de hausse.

"La tendance haussière touche surtout les TPE (très petites entreprises) réalisant moins de 500.000 euros de chiffre d'affaires", selon la Coface qui relève que les augmentations les plus rapides du nombre de défaillances se trouvent dans le secteur des transports (+19,7%) et notamment des taxis (+43%).

L'assureur-crédit note qu'avant ce retournement, "le recul des défaillances illustrait une amélioration de la santé des entreprises en France depuis 2014", mais que cette tendance s'est traduite dans l'Hexagone par un "rétablissement des marges au détriment des performances à l'exportation".

Ainsi, la part de marché de la France dans le monde, qui tournait encore autour de 5% au début des années 2000, a stagné à 3,5% entre 2014 et 2016, tandis que "le nombre d'entreprises exportatrices, qui a crû de seulement 1% entre 2014 et 2016, reste en dessous du niveau de 2010" et ce alors que les gains de compétitivité-coût ont été plus forts en France que chez ses voisins.

La performance du commerce extérieur français "est d'autant plus décevante qu'elle diverge des autres principales économies de la zone euro. Depuis 2014, l'Espagne (+1,9%), l'Italie (+0,8%) et l'Allemagne (+0,8%) ont vu leur performance progresser alors que celle de la France a reculé(-0,4%)", relève encore la Coface.

Car les entreprises françaises n'ont répercuté que partiellement leurs gains de compétitivité sur leurs prix et "ont préféré rétablir leur taux de marge plutôt que de gagner des parts de marché à l'export", selon l'organisme.

En 2019 toutefois, "le rétablissement des marges deviendrait un atout pour amortir l'effet du ralentissement du commerce mondial", notamment pour "l'aéronautique, l'automobile et la pharmacie, qui ont retrouvé des taux de marge particulièrement élevés", ajoute l'assureur-crédit.

afp/rp