France: les défaillances d'entreprises restent très faibles en août

Paris (awp/afp) - Les défaillances d'entreprises sont restées à un niveau très bas en août, en recul de 26,3% sur un an, toujours en raison des mesures réglementaires et des aides aux entreprises face à la pandémie, a indiqué mercredi la Banque de France.

Le nombre des défaillances a ainsi plongé à 28'018 sur la période de 12 mois se terminant en août, selon un décompte provisoire de la banque centrale, soit encore presque moitié moins (-47%) qu'en juillet 2019.

Quasiment tous les secteurs d'activité sont concernés par cette baisse, même ceux les plus affectés par les restrictions sanitaires, comme l'hébergement-restauration (-42,1% sur un an) ou le commerce (-29,9%).

Ce recul touche par ailleurs toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Seules les activités immobilières et agricoles voient les défaillances progresser sur un an, mais à un niveau encore loin de celui de 2019 sur la même période.

Depuis le début de la crise sanitaire, le recul des défaillances est lié d'une part à une modification temporaire des "dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiement" et d'autre part aux "mesures de soutien qui apportent des aides de trésorerie ou permettent aux entreprises de réduire ou retarder le paiement de certaines charges", explique la Banque de France dans son communiqué.

En revanche, entre mai et juillet, le nombre de défaillances d'entreprises a progressé dans plusieurs secteurs, comme l'industrie (+18,2%), la construction (+6,4%), le commerce (+3,5%) et les transports et l'entreposage (+11,9%), par rapport aux trois mois précédents, souligne également la banque centrale.

afp/ol