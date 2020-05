France : les industriels prévoient une chute de 7% leurs investissements en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les chefs d'entreprises de l'industrie manufacturière anticipaient en avril une baisse de 7% de leurs investissements en 2020 par rapport à 2019, selon l'enquête trimestrielle sur les investissements dans l'industrie publiée jeudi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Ce chiffre a été nettement revu à la baisse par rapport à l'enquête précédente réalisée en janvier, lorsque les industriels tablaient sur des investissements en hausse de 3% en 2020.

L'Insee a indiqué que ces statistiques pouvaient être moins précises qu'à l'accoutumée, l'institut ayant collecté les réponses des entreprises entre le 25 mars et le 5 mai 2020, en période de con nement général, par internet uniquement et sans relance. "Par conséquent, le taux de réponse est plus faible ce mois-ci qu'habituellement ", a expliqué l'Insee.

