France : les prix à la consommation en baisse de 0,1% en juillet

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France ont baissé de 0,1% en juillet après être restés stables en juin, mais sur un an l'inflation a continué de se renforcer, tirée par les prix de l'énergie, a indiqué mardi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

La baisse des prix sur un mois provient d'un recul saisonnier des prix des produits manufacturés (-2,8%) dû aux soldes d'été, compensé en partie par un rebond des prix des services (+1,1%), notamment ceux des transports aériens avec le début des vacances scolaires, a précisé l'Insee dans un communiqué. Sur un an, l'inflation a atteint 2,3% en juillet, contre 2% en juin, tirée par une accélération des prix de l'énergie et, dans une moindre mesure, de ceux des services et du tabac. Les prix de l'alimentation ont également progressé, de 1,9 % sur un an, comme le mois précédent.

