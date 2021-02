France : les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% sur un an en février

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,4% sur un an en février, après avoir crû de 0,6% le mois précédent, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans une estimation provisoire.

"L'inflation baisserait en lien avec le repli des prix des produits manufacturés et le ralentissement des prix des services et de l'alimentation", a expliqué l'Insee. "L'inflation serait quasi stable pour le tabac et les prix de l'énergie baisseraient moins, sur un an, que le mois dernier", a ajouté l'Institut.

Sur un mois, les prix à la consommation se sont repliés de 0,1% en février, après une hausse de 0,2% en janvier.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2021 02:45 ET (07:45 GMT)