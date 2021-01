France : les prix à la consommation sont restés stables sur un an en décembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France sont restés stables sur un an en décembre, après avoir augmenté de 0,2% le mois précédent, a annoncé mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans une estimation provisoire.

"Par rapport à ceux du mois de novembre, les prix de l'alimentation seraient, en effet, moins dynamiques et ceux des produits manufacturés baisseraient davantage", a expliqué l'Insee. "Les prix des services et du tabac progresseraient, sur un an, au même rythme que le mois dernier. La baisse des prix de l'énergie s'atténuerait en revanche", a ajouté l'Institut.

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2% en décembre, comme en novembre.

January 06, 2021