France : les prix à la consommation sont restés stables sur un an en septembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'inflation en France a été nulle sur un an en septembre, en raison du ralentissement de la hausse des prix des services et de la baisse des prix de l'énergie, a annoncé jeudi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui a révisé à la baisse sa première estimation publiée fin septembre.

Selon les chiffres définitifs, les prix à la consommation en France sont restés stables en septembre par rapport au même mois en 2019. La première estimation de l'Insee avait fait état d'une hausse de 0,1% en septembre. Les prix avaient progressé de 0,2% en août par rapport au même mois un an plus tôt.

"Cette stabilité résulte d'un ralentissement des prix des services et d'une baisse accentuée de ceux de l'énergie. Les prix du tabac augmentent légèrement moins sur un an qu'en août (+13,7% après +13,8% en août). Enfin, les prix de l'alimentation et ceux des produits manufacturés évoluent au même rythme que le mois précédent", a expliqué l'Insee dans un communiqué.

Sur un mois, les prix à la consommation se sont repliés de 0,5% en septembre, après avoir reculé de 0,1% en août, a confirmé indiqué l'Insee.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2020 02:53 ET (06:53 GMT)