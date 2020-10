France: les prix à la consommation stables sur un an en septembre

Paris (awp/afp) - Les prix à la consommation ont accentué leur recul au mois de septembre et sont stables sur un an, après avoir progressé de 0,2% en août et de 0,8% en juillet, selon une estimation définitive publiée par l'Insee jeudi.

"Cette stabilité résulte d'un ralentissement des prix des services et d'une baisse accentuée de ceux de l'énergie", qui chutent de 8%, selon le communiqué de l'Institut national des statistiques.

Les prix des produits manufacturés reculent au même rythme qu'en août, de 0,2% sur un an, et ceux de l'alimentation augmentent au même rythme que le mois précédent, soit 0,9%, d'après ces chiffres définitifs.

Les prix des produits frais ont augmenté de 2,3% alors que pour les autres produits alimentaires, la hausse est limitée à 0,7%.

Les prix du tabac continuent à s'inscrire en forte hausse, de 13,7% sur un an.

Sur un mois, les prix à la consommation ont reculé de 0,5%, après -0,1% le mois précédent.

La zone euro connaît depuis deux mois un phénomène de désinflation: ainsi, les prix y ont reculé de 0,3% en septembre, selon une première estimation d'Eurostat.

afp/jh