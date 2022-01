France: les radiations d'entreprises ont bondi de plus de 30% en 2021

Paris (awp/afp) - Les radiations d'entreprises du registre du commerce et des sociétés (RCS) ont progressé de plus de 30% alors même que les procédures collectives ont atteint leur plus bas niveau historique, selon un baromètre publié vendredi.

"Avec les suspensions d'échéances fiscales et sociales et l'arrêt des assignations en procédure de l'Urssaf notamment, ces entreprises (radiées) ont préféré jeter l'éponge et fermer leurs portes en bénéficiant ainsi d'un effet d'aubaine", explique le Baromètre national des entreprises 2021 réalisé par l'institut Xerfi et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Une entreprise peut être soit radiée "d'office" par le tribunal de commerce, soit à la suite d'une procédure collective ou alors de manière volontaire.

L'an dernier, les radiations volontaires ont augmenté de 25,3% et ont représenté 47,3% du total des radiations. Mais les radiations à la suite d'une procédure collective, qui pèsent 34,4% de l'ensemble des radiations, ont également progressé de 28,6% sur un an.

Les radiations d'office, qui ne comptent que pour 15,8% du total, ont elles bondi de 58%.

"Un certain nombre d'entrepreneurs qui étaient dans des situations financières délicates ou à l'approche d'un horizon de retraite et de cessation d'activité", ont pu profiter des aides pour "rétablir leur situation financière" et "cesser leur activité de manière un petit peu anticipée sans même attendre une situation qui les aurait mené à une procédure collective", a détaillé au cours d'une conférence de presse Laurent Frelat, vice-président de Xerfi.

En 2021, les radiations "se positionnent largement au-dessus des années précédentes à partir de l'été", a-t-il précisé.

Le nombre de radiations d'entreprises en France s'est élevé à un peu plus de 310.000 l'an dernier, tandis que les immatriculations de nouvelles entreprises au RCS ont atteint l'an dernier 611.264, selon le Conseil national des greffiers.

Selon l'Insee, qui comptabilise aussi les micro-entrepreneurs exerçant une activité libérale qui ne sont pas tenus de s'immatriculer au RCS, le nombre total de créations d'entreprises a frôlé le million en 2021, un record historique.

Grâce aux aides de l'Etat, les défaillances d'entreprises sont tombées l'an dernier à leur plus bas niveau en 35 ans mais ont amorcé un rebond au cours du quatrième trimestre, selon une étude publiée lundi par le cabinet Altares.

afp/jh