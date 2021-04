France : l'activité du secteur privé a crû en avril, pour la 1ère fois depuis août 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'activité du secteur privé en France a crû en avril, pour la première fois depuis août 2020, selon les données provisoires publiées vendredi par IHS Markit.

L'indice PMI composite de la France s'est établi à 51,7 en avril, son niveau le plus élevé depuis neuf mois, contre 50 en mars.

Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 dénote un recul.

Dans le détail, l'indice PMI du secteur des services a atteint 50,4 en avril, un point haut depuis huit mois, contre 48,2 en mars. L'indice PMI du secteur manufacturier a légèrement fléchi, à 59,2 en avril contre 59,3 en mars. Le niveau du mois d'avril est le plus bas depuis deux mois.

Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires anticipaient un indice des services à 44,1 en avril et un indice du secteur manufacturier à 59.

"Les dernières données PMI ont mis en évidence la première hausse de l'activité du secteur privé français depuis la fin du dernier rebond post-Covid-19 l'été dernier, cette croissance s'inscrivant dans le prolongement de l'amélioration de la conjoncture observée ces derniers mois", indique Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit, cité dans un communiqué.

"Alors que la contraction du secteur des services avait jusque-là entravé la progression de l'activité globale, la hausse de l'activité des prestataires de services observée en avril, conjuguée à une nouvelle augmentation marquée de la production manufacturière, a enfin permis une croissance de l'ensemble du secteur privé", ajoute-t-il.

"Si la reprise de la demande et l'intensification des contraintes de capacité dans le secteur des services comme dans l'industrie manufacturière sont de bon augure pour les perspectives à court terme des entreprises, les prévisions d'évolution de la conjoncture à plus long terme semblent également s'améliorer. Les répondants anticipant un raffermissement continu de la demande, l'indice des perspectives d'activité à 12 mois s'est en effet redressé à son plus haut niveau depuis plus de trois ans", signale l'économiste.

-Lydie Boucher, Agefi-Dow Jones; lboucher@agefi.fr ed: VLV

Site Internet: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2021 04:06 ET (08:06 GMT)