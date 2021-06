France : l'inflation confirmée à 1,4% sur un an en mai

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,4% sur un an en mai, après une hausse de 1,2% le mois précédent, a annoncé mardi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans une estimation définitive.

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,3% en mai, après 0,1% en avril.

Ces deux variations sont conformes à la première estimation publiée le 28 mai par l'Insee.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons internationales, a de son côté progressé de 0,3% sur un mois et de 1,8% sur un an. Par rapport à la première estimation de mai, l'Insee a confirmé l'évolution annuelle et abaissé de 0,1 point son estimation sur un mois.

June 15, 2021 02:46 ET (06:46 GMT)