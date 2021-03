France : l'inflation revue à la hausse à 0,6% sur un an en février

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,6% sur un an en février, comme le mois précédent, selon la deuxième estimation de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publiée mardi. L'Insee avait initialement annoncé une inflation de 0,4% sur un an en février.

Dans un communiqué, l'Insee a indiqué que la baisse des prix des produits manufacturés et le ralentissement de ceux de l'alimentation avaient été contrabalancés le mois dernier par une baisse des prix de l'énergie moins marquée qu'en janvier et une nouvelle hausse des prix du tabac.

Sur un mois, les prix à la consommation sont restés stables en février, après une hausse de 0,2% en janvier.

L'Insee a, par ailleurs, souligné que l'inflation sous-jacente avait ralenti en février à 0,6% sur un an, contre 1% en janvier.

March 16, 2021