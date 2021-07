France : la croissance de l'activité du secteur privé a accéléré en juin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La croissance de l'activité du secteur privé en France a accéléré en juin, selon les données définitives publiées lundi par IHS Markit.

"L'indice composite de l'activité globale met en évidence une forte hausse de l'activité dans le secteur privé français en juin, celle-ci venant compléter le premier trimestre de croissance continue depuis la fin de l'année 2019. L'expansion s'est en outre accélérée par rapport au mois de mai et a affiché son rythme le plus soutenu depuis près de trois ans et demi", indique IHS Markit.

Dans le détail, l'indice PMI des services s'est redressé à 57,8 en juin, son plus haut niveau depuis près de trois ans et demi, contre 56,6 en mai. Ce chiffre supérieur à l'estimation provisoire publiée le 23 juin, qui se situait à 57,4. L'indice PMI du secteur manufacturier, publié le 1er juillet, s'est établi à 59 en juin, contre 59,4 en mai.

Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 dénote un recul.

