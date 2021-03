France : le climat des affaires bondit en mars avant les mesures sanitaires renforcées

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le climat des affaires en France s'est "nettement" amélioré en mars, selon des données collectées majoritairement avant la mise en place de mesures sanitaires renforcées dans certaines zones du pays, a indiqué jeudi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

L'indicateur synthétique du climat des affaires en France a gagné sept points en mars par rapport à février, pour s'établir à 97. Il se situe "au plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire, se rapprochant ainsi de sa moyenne de longue période (100)", a précisé l'Insee.

"Cette nette hausse reflète surtout un regain de confiance dans le tertiaire: les climats des affaires dans les services et dans le commerce de détail progressent, respectivement, de six et cinq points par rapport à février et, dans le commerce de gros, de trois points par rapport à janvier", a expliqué l'Insee. "Dans l'industrie, après trois mois d'amélioration, le climat des affaires est stable en mars", a ajouté l'institut.

L'indicateur du climat de l'emploi s'est également repris, gagnant six points en mars par rapport à février pour atteindre 92 et retrouver son niveau de septembre 2020.

March 25, 2021 03:45 ET (07:45 GMT)