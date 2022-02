France: nombre de chômeures en baisse de 3,1% en janvier

Paris (awp/afp) - Le nombre de chômeurs de catégorie A a continué de décroître nettement en janvier, avec 102.000 demandeurs d'emploi en moins par rapport à décembre (-3,1%), à 3,206 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés vendredi.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) est en baisse de 0,9% par rapport au mois précédent et s'établit à 5,546 millions (-50.500), selon la Direction des statistiques (Dares).

Sur un an, la baisse en catégorie A est de 15,4% (-583.000 personnes). Pour les catégories A, B et C, elle est de 7,7% (-461.900).

La baisse en catégorie A concerne en janvier toutes les régions et est particulièrement marquée chez les jeunes (-8,5%, soit -36.800 jeunes).

Les catégories B et C augmentent respectivement de 5,1% et 0,9%.

La part des demandeurs d'emploi de longue durée (inscrits depuis un an ou plus) est de 48,6%.

La Dares ne commente pas les données mensuelles, trop volatiles, privilégiant les évolutions trimestrielles.

Les derniers résultats trimestriels publiés fin janvier avaient fait état d'une nette baisse de 5,9% au quatrième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, soit 208.500 inscrits en moins en catégorie A, à 3,336 millions. Le nombre de chômeurs a atteint fin 2021 son plus bas niveau depuis le 3e trimestre 2012.

