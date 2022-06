France: nouvelle baisse des créations d'entreprises en mai

Paris (awp/afp) - Le nombre de créations d'entreprises en France a de nouveau reculé en mai, après avoir fléchi en avril, a rapporté l'Insee vendredi.

En mai, le nombre d'entreprises créées s'est élevé à 81.867, en recul de 4,3%, tiré à la baisse par les nouvelles immatriculations d'entreprises classiques (-6,6%) et de micro-entreprises (-2,6%).

La baisse concerne tous les secteurs, avec notamment une contraction de 7,7% dans l'industrie et de 4,6% dans la construction.

Mais elle concerne aussi les services avec une chute de 9,6% dans le secteur hébergement et restauration, et de 7,6% dans le commerce et la réparation automobile.

Le secteur transport et entreposage est celui qui a le plus contribué à la baisse du total des créations d'entreprises au cours des trois derniers mois, avec 50,4% de baisse par rapport à la même période l'an passé, détaille l'Insee dans son communiqué.

Ce secteur comprend les "autres activités de poste et de courrier", lesquelles englobent elles-mêmes les services de livraison à domicile qui avaient connu un développement rapide avec la crise sanitaire, notamment durant les confinements.

Le nombre de créations de sociétés continue pour sa part d'augmenter, avec une progression de 8,6% sur les 12 derniers mois, comparé à la même période de l'année précédente.

Toujours sur les 12 derniers mois, les sociétés représentent désormais 27,5% du total des créations d'entreprises, contre 12% pour les entreprises individuelles classiques et 60,5% pour les micro-entreprises.

En 2021, les créations d'entreprises en France avaient frôlé le million, établissant un record historique.

afp/jh