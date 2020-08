France : nouvelle baisse en trompe-l'oeil du chômage au deuxième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) a connu une baisse en France au deuxième trimestre, en raison d'effets mécaniques provoqués par le confinement, a indiqué jeudi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Le taux de chômage au sens du BIT s'est inscrit à 7,1% en France, hors Mayotte, au deuxième trimestre 2020, en recul de 0,7 point par rapport au trimestre précédent.

Cette baisse résulte des effets du confinement sur la recherche d'emploi. Selon la définition du BIT, une personne est considérée comme étant au chômage si elle satisfait un certain nombre de critères, notamment être âgée de 15 ans ou plus, rechercher activement un emploi et être disponible pour travailler dans les deux semaines à venir.

Or en raison des mesures de confinement, un grand nombre de personnes ont cessé de rechercher activement un emploi au deuxième trimestre. Le confinement a "en e et fortement a ecté les comportements de recherche active d'emploi sur la première partie du trimestre (pour les personnes sans emploi dont le secteur d'activité privilégié est à l'arrêt par exemple)", a souligné l'Insee. "Au total, au deuxième trimestre 2020, la nette baisse du chômage au sens du BIT ne traduit pas une amélioration du marché du travail mais un e et de con nement des personnes sans emploi qui l'emporte sur l'e et de hausse du nombre de personnes sans emploi", conclut l'Institut.

Ces effets mécaniques expliquaient déjà le recul du taux de chômage au premier trimestre, qui avait alors baissé de 0,3 point de pourcentage par rapport au quatrième trimestre 2019.

