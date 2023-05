Paris (awp/afp) - Le nombre d'entreprises créées en France a progressé de 3,7% en avril, en hausse pour le troisième mois d'affilée, tiré à la fois par les micro-entrepreneurs et les entreprises classiques, a indiqué jeudi l'Insee.

Au total, 90'063 entreprises ont été créées en avril, contre 86'837 en mars, où elles étaient déjà en hausse de 1,3%, a détaillé l'Institut national de la statistique.

Les immatriculations de micro-entrepreneurs ont progressé de 4,9% (après 0,2% en mars) et les créations d'entreprises classiques de 1,7% (après 3,2%).

A l'exception de l'immobilier où les créations sont stables, tous les secteurs sont concernés par la hausse. Se distinguent plus particulièrement ceux des transports et entreposage (12,7% après -6,4%) ainsi que l'enseignement, santé et action sociale (8% après 3,2%).

Sur 12 mois, de mai 2022 à avril 2023, les créations d'entreprises ont progressé de 1,5% par rapport à la même période un an plus tôt.

"Sur cette période, la baisse est particulièrement marquée dans le secteur des transports et entreposage (-22,0% en glissement annuel), secteur dans lequel les créations avaient beaucoup augmenté pendant la crise sanitaire", a expliqué l'Insee.

Les données publiées doivent néanmoins "être interprétées avec une grande prudence", a averti l'institut statistique.

Cette instabilité s'explique par la mise en place au 1er janvier 2023 d'un guichet unique des formalités d'entreprises (création, cessation d'activité, modification des statuts), qui a connu de nombreuses difficultés.

"Ce changement important fragilise temporairement le suivi mensuel des créations d'entreprises", explique-t-il.

Le guichet unique, qui a remplacé six réseaux de centres de formalités des entreprises, devrait être pleinement opérationnel d'ici fin juin, selon le gouvernement.

afp/fr