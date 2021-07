France/présidentielle-Hidalgo donne rendez-vous à la rentrée

PARIS, 1er juillet (Reuters) - Anne Hidalgo a dit jeudi qu'elle se prononcerait à la rentrée sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2022, que plus de 200 élus locaux appellent de leurs voeux dans une tribune publiée dans la presse régionale.

"Rendez-vous à la rentrée", a déclaré sur France 2 la maire socialiste de Paris, estimant qu'une telle décision n'est pas "à prendre à la légère" et doit se prendre "collectivement".

Anne Hidalgo, qui dit travailler depuis des mois sur un projet car "très préoccupée par la situation" de la France, rencontrera le 12 juillet à Villeurbanne une partie des élus qui l'appellent ce jeudi à faire acte de candidature.

Interrogée sur la perspective d'un rassemblement avec les écologistes, qui se préparent à une primaire en septembre, la dirigeante socialiste juge qu'il sera nécessaire, sans préciser les modalités d'une hypothétique candidature commune.

"On regardera ce que disent les Françaises et les Français. On regardera la dynamique et qui est le plus convaincant", a-t-elle déclaré.

Après le maire de Grenoble, Eric Piolle, mardi, le député européen Yannick Jadot a présenté mercredi sa candidature à la primaire Europe Ecologie-Les Verts, à laquelle l'économiste Sandrine Rousseau participera également. (Reportage Jean-Stéphane Brosse, édité par Marc Angrand)