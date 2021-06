France: rebond de l'emploi salarié au 1er trimestre

Paris (awp/afp) - Bonne nouvelle sur le front de l'emploi: malgré le Covid-19, les créations d'emploi ont enregistré un rebond plus fort qu'attendu dans le secteur privé au 1er trimestre, progressant de 0,5%, soit 88.800 créations nettes, selon l'estimation définitive publiée jeudi par l'Insee.

L'Institut national de la statistique et des études économiques a ainsi revu à la hausse son estimation provisoire du 7 mai qui faisait état de 57'300 créations nettes d'emploi dans le privé (+0,3%) entre fin décembre 2020 et fin mars 2021.

Dans l'estimation provisoire, "on voyait que l'emploi privé augmentait au 1er trimestre et c'était une surprise parce qu'on avait prévu qu'il diminuerait. Et là, on confirme cette hausse et elle est même revue encore en hausse", a commenté auprès de l'AFP Sylvain Larrieu, chef de la division synthèse et conjoncture du marché du travail à l'Insee.

Dans une note de conjoncture en mars, l'Institut avait de fait prévu une légère baisse de l'emploi salarié au 1er trimestre.

Avec l'emploi public, qui ne figurait pas dans la publication de début mai et se stabilise quasiment (-2700 emplois), l'emploi salarié progresse globalement au premier trimestre de 0,3% (+86.100 emplois), après -0,1% (-22'800) au trimestre précédent.

Mais au total, l'emploi reste encore "bien en dessous de son niveau de fin 2019", avant la crise du Covid-19, souligne néanmoins M. Larrieu.

A la fin du premier trimestre, l'emploi salarié privé se situe 1,2% sous son niveau de fin 2019 (soit -243'400 emplois), tandis que l'emploi public dépasse son niveau d'avant-crise de 0,6% (+33'600). Au total, l'emploi salarié se situe début 2021 à un niveau comparable à celui de début 2019, indique l'Insee.

"Le chemin de retour"

Au 1er trimestre 2021 et après de fortes fluctuations en 2020, l'intérim, boussole du marché de l'emploi, se stabilise quasiment (+0,3%, soit +2400 emplois). Mais l'emploi intérimaire se situe en mars 2021 à 5% sous son niveau de fin 2019 (-39'600 emplois).

Hors intérim, l'emploi est quasiment stable dans l'industrie (+0,1% au 1er trimestre, soit +1900 emplois), mais reste là aussi inférieur à son niveau d'avant crise (-1,8% soit -55'600 emplois).

Dans le tertiaire marchand, hors intérim, l'emploi salarié progresse modérément (+0,4%, soit +47'900). Il reste nettement inférieur à son niveau de fin 2019 (-2%, soit -239'600).

En revanche, il augmente nettement dans la construction (+1,4%, soit +19'800), dépassant amplement son niveau d'avant-crise (+3,5% par rapport à fin 2019, soit +50'800).

Enfin, l'emploi dans le tertiaire non marchand augmente de 0,2% (+17'700). Il dépasse là aussi son niveau d'avant crise (+1% par rapport à fin 2019, soit +76'500), principalement dans le secteur de la santé (+3,5% soit +55'900 emplois).

La répartition par secteurs est "relativement logique" au vu des effets de la crise, observe M. Larrieu.

Deux d'entre eux ont un niveau d'emploi "nettement plus élevé qu'avant crise": la construction et la santé, avec dans chacun de ces secteurs "environ 50'000 emplois de plus par rapport à avant crise", la santé progressant à la fois dans le public et le privé, note-t-il.

"Les pertes les plus importantes sont sans surprise dans l'hébergement, la restauration et les activités arts, spectacles, culture", très impactés par le Covid-19, autour de "-10% par rapport à leur niveau d'avant crise", poursuit l'expert.

A moins d'un an de l'élection présidentielle, l'avenir reste incertain sur le front de l'emploi, alors que le gouvernement compte sortir progressivement du "quoi qu'il en coûte". L'Insee prévoit des prévisions début juillet sur l'évolution de l'emploi d'ici la fin de l'année, qui permettront de voir "le chemin de retour à la normale".

