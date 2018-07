France : recul de 1,3% du nombre de demandeurs d'emploi au T2 sur un an

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le nombre moyen de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) a reculé de 1,3% sur un an au deuxième trimestre en France métropolitaine, a indiqué mercredi le ministère du Travail.

Sur l'ensemble de cette catégorie, le nombre total de demandeurs d'emploi s'est élevé en moyenne à 3,44 millions d'avril à juin. Ce qui traduit un hausse de 0,1% par rapport au nombre moyen du premier trimestre 2018.

Elargi à l'ensemble des catégories de demandeur d'emploi tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi (A, B et C), le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi s'est élevé à 5,63 millions en moyenne au deuxième trimestre, soit une hausse de 1,4% sur un an.

Sur l'ensemble de la France (hors Mayotte) le nombre moyen d'inscrits en catégorie A a reculé de 1,1% sur un an à 3,70 millions tandis que les inscrits en catégorie A,B et C se sont élevés au total en moyenne à 5,94 millions, en hausse de 1,5% sur un an.

-Julien Marion, Agefi-DowJones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

