France : réouverture des commerces de détail de vente de tissus et de matériels de couture

Le Gouvernement, par un décret publié ce matin au Journal officiel, a autorisé la réouverture des commerces de détail de vente de tissus et de matériels de couture. Les magasins concernés sont ceux qui commercialisent à titre principal des tissus, textiles, fils et autres articles de couture. Selon lui, il s’agit de permettre à chaque Français qui le souhaite de se procurer les matières premières nécessaires à la confection de masques ou d’autres équipements de protection textile en vue du déconfinement.Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, a déclaré : " Le Gouvernement travaille avec l'industrie textile pour diffuser dans les prochains jours des guides de bonnes pratiques, qui permettront à chacun d'utiliser des matériaux et formes adaptés pour confectionner des masques faits-maison qui soient pleinement efficaces. "