France : taux de chômage de 9,1% au 2e trimestre, contre 9,2% au 1er trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail a reculé à 9,1% au deuxième trimestre, après 9,2% au premier trimestre, a indiqué mardi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Sur un an, le taux de chômage a diminué de 0,3 point, tandis que le taux de chômage de longue durée s'est réduit de 0,4 point, à 3,6% de la population active, a précisé l'Insee dans un communiqué.

En France métropolitaine, le taux de chômage a reculé à 8,7% au deuxième trimestre, contre 8,9% au premier et 8,6% au quatrième trimestre 2017. Le taux de chômage a notamment baissé pour les jeunes (-0,7 point) et les personnes de 25 à 49 ans (-0,2 point). Il est stable pour celles de 50 ans ou plus. Le taux d'emploi des 15-64 ans est resté quasi stable entre le premier et le deuxième trimestre, à 65,8 %, son plus haut niveau depuis le début des années quatre-vingt.

