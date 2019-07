Bourse de Francfort : Francfort (+0,07%) reste sur la lancée du G20

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort poursuivait mardi matin sa hausse de la veille, à un rythme moins soutenu, le Dax grappillant 0,07% dans un marché optimiste sur l'apaisement des tensions protectionnistes entre Washington et ses partenaires.

A 07H10 GMT, l'indice vedette prenait 8,93 points à 12.530,31 points, après avoir ouvert en progression de 0,20%, tandis que le MDax des valeurs moyennes abandonnait 0,05% à 25.765,66 points.

Les investisseurs continuent à saluer la trêve annoncée en marge du sommet du G20 entre Chine et Etats-Unis, et se montrent par ailleurs peu inquiets face aux menaces américaines formulées lundi de taxes sur les fromages et whiskies européens, en réponse aux subventions européennes au secteur aérien.

"Il semble peu probable pour l'instant" que le président américain Donald Trump, focalisé sur sa réélection l'an prochain, "ouvre un nouveau front dans la guerre commerciale", résume Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

- CONTINENTAL (+0,83% à 128,40 euros) bénéficie de l'accalmie sur le front commercial, thème qui empoisonnait le secteur automobile très tourné vers l'export depuis des mois, ainsi que d'une note d'Oddo sur le secteur des pneumatiques.

- ADIDAS (-0,97% à 271,70 euros) tombe en queue de Dax et subit une étude défavorable de HSBC, qui a abaissé sa recommandation à "conserver" avec un objectif de cours de 300 euros.

- INFINEON (+0,19% à 16,23 euros) profite comme la veille du soulagement du secteur des semi-conducteurs face à la reprise des discussions sino-américaines, après avoir souffert des sanctions américaines contre le chinois Huawei.

