Bourse de Francfort : Francfort (-0,16%) en quête de direction

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort continuait sa glissade vendredi matin, le Dax cédant 0,16% dans un marché en quête de direction claire sur fond de tension des rendements obligataires aux Etats-Unis.

Vers 07H10 GMT, l'indice vedette reculait de 19,37 points à 12.224,77 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes abandonnait 0,31% à 25.547,20 points.

La place Francfortoise "cherche encore une orientation", partagée entre l'apaisement des inquiétudes sur le budget italien et les craintes liées à la hausse des taux américains, constate Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

L'annonce mercredi soir par Rome d'une réduction de son déficit public à partir de 2020 et d'une baisse de son abyssale dette publique "a un temps soulagé" les Bourses, explique M. Cutkovic.

Mais la poussée constatée jeudi soir des taux longs américains, "à leur plus haut niveau depuis plus de sept ans" sur fond de resserrement monétaire en cours, rend "les emprunts d'Etat plus attractifs", au détriment des actions.

Techniquement, le Dax risque de "descendre vers le seuil psychologique des 12.000 points s'il tombe sous les 12.200 points", calcule le stratégiste.

Dans l'immédiat, les investisseurs pourront néanmoins disséquer le rebond inattendu des commandes industrielles en Allemagne en août, en hausse de 2,0% sur un mois après un recul de 0,9% en juillet.

Côté valeurs, Allianz (+0,10% à 194,58 euros) profite comme la veille de la hausse des rendements obligataires, favorable au secteur financier.

RWE (+0,05% à 20,44 euros) se maintient à l'équilibre alors que les autorités allemandes ont interdit un grand rassemblement samedi dans la forêt de Hambach contre le projet d'agrandissement de la vaste mine de lignite opérée par l'énergéticien.

Infineon (-0,60% à 20,03 euros) ferme la marche du Dax, dans le sillage des valeurs technologiques sanctionnées sur les Bourses asiatiques et victimes de la désaffection des investisseurs pour les actions, selon AxiTrader.

cfe/th