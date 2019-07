Bourse de Francfort : Francfort (+0,23%) stimulée par les attentes de taux

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort poursuivait jeudi son entame favorable du mois de juillet, le Dax prenant 0,23% et restant tiré par les spéculations sur la politique monétaire, dans une séance calme faute d'échanges à Wall Street.

Vers 07H25 GMT, l'indice vedette gagnait 28,98 points à 12.645,22 points, après avoir ouvert en hausse de 0,22%, tandis que le MDax des valeurs moyennes avançait de 0,10% à 26.035,01 points.

La Bourse de New York étant fermée en raison de la fête nationale américaine, les places européennes sont stimulées comme la veille "par l'espoir de baisse des taux" en Etats-Unis comme en zone euro, relève Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

- CONTINENTAL (+1,07% à 124,30 euros) prend la tête des valeurs vedettes et confirme sa remontée sur fond de trêve commerciale entre Pékin et Washington, dont bénéficient aussi VOLKSWAGEN (+0,82% à 154,94 euros), DAIMLER (+0,96% à 49,46 euros) et BMW (+0,45% à 66,92 euros).

- LUFTHANSA (-0,72% à 15,12 euros), à l'inverse, poursuit son année cauchemardesque et accuse déjà 23% de baisse depuis le premier janvier, après une étude de RBC qui voit le géant aérien sous-performer par rapport à ses rivaux du même secteur.

- DEUTSCHE BANK (+0,46% à 6,96 euros) accentue sa hausse hebdomadaire, bien que le titre reste proche de son plancher historique, à quelques jours d'un conseil de surveillance dimanche qui pourrait décider de la suppression de milliers de postes.

cfe/jul