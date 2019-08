Bourse de Francfort : Francfort (-0,48%) pénalisée par la crise italienne

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort repartait à la baisse vendredi matin, le Dax cédant 0,48% au lendemain d'un net rebond, dans un marché inquiet de l'éclatement inattendu de la coalition populiste en Italie.

Vers 07H28 GMT, l'indice vedette perdait 57,00 points à 11.788,41 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes abandonnait 0,01% à 25.590,00 points.

Malgré le regain d'optimisme à Wall Street et l'accalmie sur le front commercial, les investisseurs européennes "redoutent les risques politiques sur leur propre continent", à commencer par la crise ouverte en Italie par la fin de l'attelage gouvernemental monté il y a quatorze mois, estime Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

Par ailleurs, l'excédent commercial en Allemagne s'est tassé en juin par rapport à mai, et les exportations ont plongé de 8,0% sur un an, des données "qui rendent plus probable une contraction du PIB du deuxième trimestre" attendu mercredi prochain, selon Carsten Brzeski, économiste de la banque ING.

- VONOVIA (+0,83% à 45,02 euros), MERCK KGAA (+0,74% à 95,26 euros), BEIERSDORF (+0,23% à 109,60 euros) et HENKEL (+0,18% à 90,98 euros), traditionnellement peu sensibles aux craintes conjoncturelles, font de nouveau office de refuge.

- BAYER (+0,83% à 63,44 euros) porte à plus de 9% son bond de la semaine, toujours lié à l'annonce mardi soir de la vente de l'opérateur de parcs chimiques Currenta, détenu en commun avec LANXESS (-0,26% à 53,16 euros sur le MDax), pour 3,5 milliards d'euros.

- THYSSENKRUPP (-3,51% à 10,57 euros) replonge au lendemain d'une forte hausse de 4,33%: le conglomérat a évoqué de nouvelles cessions, attendues par les marchés, mais il a aussi abaissé ses prévisions annuelles, un nouveau signe de la conjoncture industrielle déprimée.

cfe/fc