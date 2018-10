Bourse de Francfort : Francfort (+0,92%) s'offre un rebond nourri par Pékin

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort reprenait des couleurs lundi matin, le Dax gagnant 0,92% dans un marché soutenu par les mesures fiscales annoncées en Chine, mais prudent avant la série de résultats d'entreprises attendus cette semaine.

Vers 07H10 GMT, l'indice vedette avançait de 106,51 points à 11.667,50 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes prenait 0,82% à 24.344,81 points.

La place Francfortoise profite des annonces du gouvernement chinois promettant de "baisser l'impôt sur le revenu et soutenir plus fermement le secteur privé", résume Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

Pékin s'efforce ainsi de rassurer après "les mauvais chiffres de conjoncture de la semaine dernière, en partie liés à la guerre commerciale avec les États-Unis", selon la même source.

Mais les investisseurs "doivent une nouvelle fois se préparer à une semaine boursière agitée", avertit Milan Cutkovic, les craintes sur la politique monétaire américaine, le budget italien et les tensions avec l'Arabie Saoudite restant intactes.

S'y ajoutent une salve de bilans trimestriels d'entreprises, aux États-Unis avec Amazon, Intel, Microsoft ou Verizon, comme en Allemagne avec Deutsche Bank, BASF et Puma.

Selon M. Cutkovic, "si l'optimisme est de mise à Wall Street", avec de premières publications bien accueillies, "la Bourse de Francfort reste prudente", douchée par plusieurs avertissements sur résultats la semaine dernière dont celui de Daimler.

Sauf bonnes surprises sur les chiffres du troisième trimestre, le Dax devrait poursuivre à court terme sa glissade vers les 11.200 points, pronostique le stratégiste d'AxiTrader.

Côté valeurs, Continental (+2,28% à 134,55 euros) et Lufthansa (+1,78% à 18,27 euros), les deux valeurs les plus malmenées depuis le début de l'année avec plus de 40% de pertes, bénéficient d'un rebond technique.

Daimler (+1,98% à 52,41 euros) se reprend après avoir abaissé vendredi ses prévisions de bénéfice opérationnel pour la deuxième fois cette année, en raison de "charges supplémentaires" liées au scandale des moteurs diesel truqués.

Linde (-0,24% à 210,80 euros) reste à l'écart de la hausse générale, alors qu'il ne reste plus que deux jours pour décrocher le feu vert de l'autorité américaine de la concurrence pour sa fusion avec Praxair.

cfe/tho