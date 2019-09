Bourse de Francfort : Francfort à l'équilibre après la BCE (+0,02%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort entamait la séance de vendredi à l'équilibre, le Dax grignotant 0,02% au lendemain des mesures annoncées par la Banque centrale européenne pour soutenir l'économie et dans la perspective d'un accord commercial provisoire sino-américain.

Vers 07H10 GMT, l'indice vedette prenait 2,6 points à 12.412,84 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes avançait de 0,06% à 26.197,98 points.

La poursuite par la BCE de la politique d'argent pas cher et des rachats par milliards de dette sur le marché aurait dû faire sauter de joie les investisseurs en actions, mais la réaction timide depuis jeudi sur le parquet montre que "les cours des actions avaient anticipé" les mesures et qu'"il n'y a pas eu de surprise", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

En outre, les investisseurs "s'inquiètent des dissensions internes" à la BCE apparues sur la question controversée des rachats de dette, et il leur apparaît clair que "la BCE ne pourra pas à elle seule soutenir l'économie", ajoute l'analyste.

Le marché saluait par ailleurs une déclaration du président américain Donald Trump jeudi indiquant qu'il n'excluait pas de signer un accord commercial provisoire avec la Chine, tout en affirmant qu'un accord global restait sa priorité.

Du côté des indicateurs, la balance commerciale en zone euro en juillet et les ventes au détail aux Etats-Unis pour août sont à l'agenda.

DEUTSCHE BANK (+1,46% à 7,53 euros). La première banque allemande profite du fait que la BCE va exonérer davantage les banques du taux négatif qui frappe les liquidités dormant à son guichet. La banque Metzler recommande elle de "vendre" le titre et non plus de le "conserver", avec un objectif de 6,20 euros.

VOLKSWAGEN (+0,54% à 157,60 euros). Le patron du groupe aux douze marques, Herbert Diess, a démenti jeudi soir des informations de presse alléguant une nouvelle affaire de manipulation des gaz d'échappement de voitures diesel.

Les autres valeurs automobiles DAIMLER (+0,62% à 48,06 euros) et BMW (+0,77% à 65,14 euros) sont aussi recherchées sur fond d'apaisement dans la guerre commerciale.

jpl/evs