Francfort amortit le choc d'un scrutin régional (Dax: +0,36%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait lundi en hausse, le Dax gagnant 0,36% malgré un scrutin régional soldé dimanche par une déconfiture des partis allemands membres du gouvernement fédéral, tandis qu'une flopée d'incertitudes occupe toujours les esprits.

A 08H45 GMT, l'indice vedette progressait de 40,8 points à 11.241,41 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes gagnait 0,18% à 23.520,71 points.

Les partis au gouvernement en Allemagne, le mouvement de centre-droit CDU et les sociaux-démocrates du SPD, ont subi dimanche des pertes lourdes et équivalentes lors des élections régionales en Hesse.

La chancelière allemande Angela Merkel s'exprimera à 13H00 (12H00 GMT) à Berlin, avec pour but principal d'empêcher les sociaux-démocrates, au bord de l'implosion, de quitter la coalition.

Le gouvernement doit "s'atteler aux chantiers du moment" et non s'épuiser dans le combat électoral, a déclaré de son côté Clemens Fuest, président de l'institut économique IFO, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Tentant malgré tout lundi un rebond pour repousser la barre des 11.200 points, la Bourse de Francfort entamait la semaine toujours dans un climat d'incertitudes sur fond de hausse plus élevée des taux d'intérêt aux Etats-Unis, de bras de fer entre l'Italie et l'UE sur la question budgétaire et plus généralement de la géopolitique.

L'élan que devrait procurer la saison des résultats tarde à venir, les récentes publications d'entreprises n'ayant "pas permis à ce stade de remplir les attentes" élevées du marché, note Milan Cutkovic, analyste chez Axitrader.

Les investisseurs vont digérer cette semaine une nouvelle salve de bilans trimestriels, avec mardi Volkswagen (+1,05% à 138,32 euros) et Lufthansa (+1,48% à 19,14 euros), après l'opérateur Deutsche Börse (+0,50% à 109,85 euros) qui publiera le sien lundi soir après Bourse.

Le laboratoire Merck tenait provisoirement la corde (1,88% à 89,76 euros), le Crédit Suisse ayant relevé sa recommandation de "neutre" à "surperformer" avec un cours cible passé de 93 à 98 euros.

Les technologiques étaient en verve, le fabricant de puces Infineon gagnant 1,55% à 16,39 euros et le prestataire de services de paiement Wirecard 1,54% à 162,00 euros.

Deutsche Bank (+0,50% à 8,56 euros) se refaisait une petite santé après une semaine où son cours a touché le fond. Les rumeurs persistantes de fusion avec la dauphine Commerzbank (+1,04% à 8,08 euros), cotée au MDax, n'ont aucun fondement, a martelé dans une réunion interne le patron de la première banque allemande Christian Sewing, qui veut concentrer ses troupes sur l'amélioration des performances, selon un article lundi du Financial Times.

En bas de tableau, BASF cédait -0,66% à 66,02 euros, Alphavalue ayant abaissé sa recommandation sur le titre de "acheter" à "accumuler" et Berenberg le cours cible de 102 à 85 euros.

Le géant de la chimie et son partenaire chinois Sinopec ont communiqué lundi vouloir prolonger leur collaboration avec la construction d'un vapocraqueur sur le site de BASF à Nanjing, en Chine. Ils souhaitent explorer d'autres opportunités sur le marché en croissance des produits chimiques pour batteries en Chine.

jpl/jul