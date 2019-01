Francfort attend, prudente, le "plan B" comme Brexit (Dax:-0,35%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait lundi en baisse, le Dax cédant 0,35% à l'orée d'une semaine marquée par la poursuite des négociations commerciales sino-américaines et la présentation d'un "plan B" pour le Brexit.

Vers 08H41 GMT, l'indice vedette reculait de 39,63 points, à 11.165,91 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,47% à 223.284,78 points.

Selon des informations rapportées par le Wall Street Journal, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer ont évoqué un assouplissement voire une suppression des taxes pesant sur Pékin en échange de réformes structurelles.

La Chine aurait fait des concessions, y compris une offre d'augmenter les importations américaines sur une durée de six ans.

"La rumeur d'un rapprochement entre les États-Unis et la Chine devrait suffire à donner un coup de pouce aux marchés boursiers, mais seules des avancées plus concrètes devraient elles permettre de lancer un mouvement de reprise plus affirmé pour les places boursières", estime Milan Cutkovic, analyste chez Axi Traders.

Au Royaume-Uni, à dix semaines seulement de la sortie prévue de l'Union européenne, la Première ministre britannique Theresa May présente lundi son "plan B" pour le Brexit aux députés qui ont massivement rejeté la semaine dernière l'accord de divorce qu'elle avait difficilement négocié avec l'Union européenne.

Du côté des valeurs, Henkel reculait nettement, en baisse de 5,07% à 92,10 euros. Le spécialiste des produits de grandes consommation (lessives Le Chat) a annoncé lundi des prévisions de résultats annuels pour 2019 en baisse.

Thyssenkrupp prenait 0,53% à 16,07 euros. L'aciériste allemand envisage une sortie totale du charbon d'ici 2050, qui passerait par la production d'acier à partir d'hydrogène, pour un investissement total de 10 milliards d'euros, selon les informations du Handelsblatt.

BMW (-0,41% à 73,04 euros) et Daimler (0,28% à 50,75 euros) envisagent une alliance, après celle de la semaine dernière, conclue entre VW et Ford. Une coopération plus étroite sur le futur thème de la conduite autonome est au coeur des discussions, selon le Handelsblatt.

