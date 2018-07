Bourse de Francfort : Francfort bien orientée, sanctionne BASF (Dax +0,17%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait vendredi en légère hausse, le Dax gagnant 0,17% alors que le poids lourd BASF était en fort recul et en attendant les chiffres de croissance au deuxième trimestre aux États-Unis.

Vers 07H30 GMT l'indice vedette était en progression de 22,0 points, à 12.831,20 points et le MDax des valeurs moyennes de 0,21% à 26.999,62 points.

Euphoriques jeudi après le discours optimiste de la Banque centrale européenne sur la conjoncture en zone euro, malgré le risque jugé toujours élevé en termes de tensions commerciales, les investisseurs poursuivaient vendredi leurs emplettes en cette fin de semaine plongée dans la canicule, en attendant une importante statistique américaine devant tomber à mi-journée.

Le gouvernement américain publiera à 12H30 GMT sa première estimation de la croissance du Produit intérieur brut (PIB) du pays pour la période d'avril à juin.

L'expansion devrait s'inscrire au-dessus de 4% en rythme annualisé, selon les prévisions médianes des analystes, une cadence inédite depuis 2014, pour un trimestre.

Côté valeurs, BASF lâchait 3,01% à 82,07 euros, les investisseurs sanctionnant le titre du géant allemand de la chimie qui a publié vendredi un bénéfice net du second trimestre en léger recul de 1% sur un an, inférieur aux attentes, et a simplement maintenu ses prévisions annuelles dans un environnement jugé plus risqué.

A l'inverse, le spécialiste de chimie de spécialités, Covestro, tenait la corde du Dax avec une progression de 1,83% à 83,52 euros.

Il était suivi par Deutsche Telekom (+1,69% à 14,10 euros), bénéficiant d'une note positive de Citigroup qui a recommandé l'action à l'achat avec un objectif de cours de 16,50 euros, et le fabricant de gaz industriels Linde (+1,25% à 210,70 euros) dont la fusion avec le concurrent américain Praxair se trouve dans la dernière ligne droite.

Deutsche Börse cédait 0,52% à 114,25 euros bien qu'une note de Deutsche Bank ait recommandé l'action à l'achat avec un cours cible relevé à 125 euros.

Coté au MDax, le groupe de médias Axel Springer affichait la plus forte hausse (+3,67% à 66,35 euros) après un second trimestre favorable ponctué par un bénéfice net en hausse de 51% sur un an et des ventes dopées par les petites annonces en ligne.

