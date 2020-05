Francfort craint un nouveau regain des tensions commerciales (Dax:-3,64%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a terminé en forte baisse lundi, le Dax perdant 3,64% à la clôture dans un contexte d'aversion au risque ravivé par la montée des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice vedette a chuté de 394,8 points pour finir à 10.466,80 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a cédé 2,66%, à 22.431,37 points. Le Dax affiche un recul de 21,0% depuis début janvier.

"Certains investisseurs semblent avoir pris à la lettre l'adage boursier disant +sell in may and go away+ ("vendez en mai et partez")", note Timo Emden, analyste indépendant.

Le climat ne s'arrange pas entre Washington et Pékin. Après que le président américain Donald Trump a dit envisager des taxes punitives contre la Chine la semaine dernière, son administration a encore durci le ton le week-end dernier en affirmant disposer de preuves que le nouveau coronavirus provenait d'un laboratoire de la ville de Wuhan, berceau de la pandémie.

"Le conflit commercial qui couve entre les Etats-Unis et la Chine risque de devenir un autre facteur qui pèse sur la Bourse à côté de la pandémie de coronavirus", ajoute l'analyste.

- ALLIANZ (-3,62% à 162,76 euros): le premier assureur européen a indiqué jeudi soir qu'il n'était plus en mesure d'atteindre son objectif initial de résultat opérationnel (Ebit) fixé entre 11,5 et 12,5 milliards d'euros pour 2020, après avoir communiqué un Ebit provisoire pour le premier trimestre en baisse annuelle de près de 25%, à 2,4 milliards d'euros.

- LUFTHANSA (-2,97% à 7,92 euros): le premier groupe de transport aérien européen a indiqué dimanche être "proche" d'un accord en vue d'être renfloué par l'Etat allemand, alors qu'il est menacé de cessation de paiement par l'impact du nouveau coronavirus.

- Les VALEURS AUTOMOBILES, sensibles aux tensions commerciales, ont été délaissées à l'image de DAIMLER (-6,01% à 29,64 euros), BMW (-4,59% à 51,57 euros) et VOLKSWAGEN (-5,60% à 121,04 euros).

- THYSSENKRUPP (-14,31% à 5,21 euros sur le MDax): l'aciériste qui espérait souffler en vendant à bon prix sa division ascenseurs voit ses marges de manoeuvres financières se réduire du fait des effets négatifs du coronavirus.

