Francfort dans le vert pour ponctuer un premier semestre historique (Dax:+0,64%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini en hausse mardi, le Dax prenant 0,64% au dernier jour d'un semestre boursier historique, sur un marché qui maintient son optimisme pour le reste de l'année.

L'indice vedette a gagné 78,9 points à 12.310,93 points, tandis que le Mdax des valeurs moyennes a grimpé de 0,67% à 25.840,30 points.

La première partie de l'année sur le marché boursier s'achevant mardi "devrait entrer dans l'histoire", note Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Après un plus haut atteint mi-février à près de 13.800 points, soit un record en 30 années d'existence, le DAX dégringolait à 8.400 points un mois plus tard, avant d'entamer une remontée fiévreuse au fur et à mesure que l'économie sortait lentement d'une phase dure de confinement due à l'épidémie du coronavirus.

"Jamais l'indice n'est tombé aussi rapidement et a de nouveau augmenté presque aussi rapidement", souligne l'analyste.

Et désormais un grand nombre d'investisseurs "présument encore que l'économie va redémarrer, même si le virus est toujours présent dans le monde".

Ces derniers ont attendu l'audition mardi devant la Chambre des représentants du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, et du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

Dans des propos liminaires diffusés lundi, M. Powell a indiqué que le rebond de l'économie américaine avait commencé plus vite que prévu, tout en soulignant les risques persistants.

VOLKSWAGEN (+0,27% à 134,94 euros): le géant de l'automobile va mettre fin au chômage partiel dans toutes ses usines allemandes à partir du 1er juillet, au moment où l'économie redémarre après la pandémie de nouveau coronavirus, a-t-il annoncé mardi.

VARTA (+3,20% à 99,90 euros sur le MDax): le cours a fini en frôlant les 100 euros à la faveur d'une subvention de 300 millions d'euros reçue par l'entreprise dans le cadre d'un programme européen pour fabriquer des batteries électriques dans l'UE.

WIRECARD (+75,77% à 5,73 euros) : le cours du prestataire de paiements en ligne, qui a déposé la semaine passée le bilan sur fond de scandale financier, poursuit son parcours chaotique en ayant progressé mardi jusqu'au-dessus de 9,00 euros, soit un gain de 180% par rapport à la veille, avant de nettement limiter ses gains du jour. Aux Etats-Unis, sa filiale à 100%, Wirecard North America, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi qu'elle cherchait un repreneur.

afp/rp