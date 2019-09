Francfort démarre en hausse (Dax: 0,24%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait vendredi en hausse, le Dax gagnant 0,24%, dans un marché prudent avant une série de rendez-vous politiques et un indicateur sur l'emploi aux Etats-Unis.

Vers 07H40 GMT, l'indice vedette progressait de 28,52 points, à 12.155,30 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,23% à 25.929,50 points.

Attendu dans l'après-midi, le rapport mensuel sur l'emploi américain a une influence directe sur la politique monétaire de la Réserve fédérale et "peut insuffler une certaine volatilité dans les échanges au cours de la séance", note Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

Les investisseurs guettent aussi d'éventuelles inflexions sur le commerce alors que la chancelière allemande Angela Merkel est arrivée à Pekin pour une visite officielle accompagnée de patrons du Dax.

Côté indicateurs, sur fond de tensions commerciales et de baisse de la demande, la production industrielle allemande a reculé de 0,6% en juillet, prolongeant son état de récession.

THYSSENKRUPP (+1,07% à 11,81 euros) : le patron de Kone, a manifesté son intérêt dans un entretien au Handelsblatt pour la division ascenseurs de Thyssenkrupp, alors que le groupe allemand dit considérer toutes les options, de l'introduction en Bourse à la vente.

SIEMENS (+0,11% à 91,65 euros) : le conglomérat industriel allemand a confirmé avoir finalisé son émission d'obligations pour une valeur de 3,5 milliards d'euros, avec une demande de ses investisseurs quatre fois plus élevée que l'offre, malgré des emprunts à 2 et 5 ans qui ont offert des rendements négatifs, ceux à 10 et 15 ans étant légèrement positifs.

dar/jpl/evs