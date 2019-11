Francfort démarre la semaine doucement (Dax:-0,27%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait lundi en baisse, le Dax cédant 0,27% dans un marché frileux après le recul des places boursières asiatiques sur fond de violences à Hong Kong.

Vers 08H25 GMT, l'indice vedette reculait de 35,7 points, à 13.192,85 points. Le MDax des valeurs moyennes grignotait de son côté 0,07% à 27.000,20 points.

"Des données économiques chinoises plus faibles que prévu et l'escalade de la violence à Hong Kong ont provoqué des pertes sur les marchés boursiers en Extrême-Orient et pèsent également sur le début de séance à la Bourse de Francfort", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Les investisseurs reportent déjà leur regard sur la première estimation du produit intérieur brut allemand pour le troisième trimestre, attendue jeudi, suivie par l'inflation de la zone euro en octobre vendredi, pendant que se poursuit cette semaine la saison des bilans d'entreprises, avec Deutsche Post, Eon, Infineon et Merck.

WIRECARD (+0,86% à 117,05 euros): le patron du prestataire de services de paiements, Markus Braun, a twitté lundi qu'"avec l'entrée sur le marché chinois et un chiffre d'affaires record sur tous les continents, Wirecard envisage une excellente saison de Noël et une année 2020 exceptionnelle."

LUFTHANSA (+0,43% à 17,50 euros): après avoir mené une grève jeudi et vendredi dernier qui a conduit à l'annulation de 1.500 vols par la compagnie aérienne, le syndicat du personnel de cabine UFO doit décider lundi s'il accepte une procédure d'arbitrage avec la compagnie ou s'il lance un nouveau préavis de grève.

SIEMENS (-1,07% à 112,58 euros): le cours du conglomérat industriel recule malgré des notes positives d'analystes de Deutsche Bank et de LBBW relevant le cours cible et recommandant le titre à l'achat.

jpl/jul