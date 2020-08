Francfort dépasse les 13.000 points à la fermeture (Dax:+0,86%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini en hausse mercredi, le Dax prenant 0,86%, dépassant le cap symbolique des 13.000 points, sur un marché optimiste sur la reprise de l'économie mondiale.

L'indice vedette a pris 111,74 points à 13.058,63 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a gagné 0,62% à 27.781,23 points.

"Les investisseurs s'attendent à une reprise économique", estime Jochen Stanzl, analyste pour CMC Market.

L'actualité est dominée par le plan de relance pour l'économie américaine qui est négocié au Congrès depuis la fin du mois de juillet, et dont les négociations ont semblé marquer le pas mardi, après le pessimisme affiché par le chef de la majorité républicaine au Sénat Mitch McConnell.

Mais "la plupart des investisseurs restent cependant optimistes et s'attendent à ce que le Congrès trouve un compromis", souligne Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

EON (+0,28% à 8,26 euros): le géant des réseaux électriques et de gaz a dû abaisser sa prévision annuelle de rentabilité compte tenu des effets de la pandémie de Covid-19. Eon table désormais sur un résultat opérationnel (EBIT) ajusté compris entre 3,6 et 3,8 milliards d'euros et un bénéfice net ajusté de 1,5 à 1,7 milliard d'euros pour l'exercice 2020, contre des fourchettes respectives de 3,9 à 4,1 milliards d'euros et de 1,7 à 1,9 milliard d'euros initialement prévues, a-t-il annoncé mercredi en marge de ses résultats du deuxième trimestre.

DEUTSCHE TELEKOM (+0,83% à 15,11 euros): Le groupe de télécommunications, toujours imperturbable face à la crise du coronavirus, doit publier ses résultats du deuxième trimestre jeudi. Il devrait connaître une nouvelle hausse de son bénéfice net, attendu à 1,5 milliard d'euros par les analystes de Factset.

Les VALEURS AUTOMOBILES clôturent en hausse , à l'image de DAIMLER (+0,77% à 42,62 euros), BMW (+0,56% à 58,87 euros) et VOLKSWAGEN (+0,47% à 140,66 euros)

