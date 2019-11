Bourse de Hong Kong : Francfort, en baisse, regarde vers Hong Kong (Dax -0,49%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait vendredi en baisse, le Dax cédant 0,49%, observant avec craintes et impatience la situation à Hong Kong et son influence sur le conflit commercial.

Vers 08H30 GMT, l'indice vedette reculait de 65,51 points, à 13.180,07 points. Le MDax des valeurs moyennes était en baisse de 0,39% à 27.398,37 points.

"Les manifestations à Hong Kong inquiètent les investisseurs", note Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect. "Cela pourrait sensiblement troubler Les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine."

D'autant plus que "les négociations durent depuis des mois, et on ne voit pas d'avancées", ajoute-t-il.

Dans ce contexte, 'les investisseurs devraient se retenir jusqu'à ce qu'ils puissent mieux évaluer l'impact" sur le dossier commercial du mouvement social et de la loi américaine soutenant les manifestants qui en a découlé, indique Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

- EON (+1,73% à 9,37 euros): le fournisseur d'énergie a relevé ses objectifs 2019 en raison de l'achat, désormais finalisée, de parties d'Innogy et malgré une baisse de son bénéfice net part du groupe de 28% à 2,1 milliards d'euros. Mais il a également annoncé la restructuration de sa filiale britannique npower, sans préciser l'impact pour l'emploi, visant un "résultat nettement positif" dès 2022.

- BMW (-0,49% à 73,26 euros): le constructeur allemand et le Chinois Great Wall Motor vont investir près de 650 millions d'euros dans une nouvelle usine pour y fabriquer notamment des Mini électriques, a annoncé le groupe bavarois.

