Bourse de Francfort : Francfort en hausse avant un discours de Trump sur le commerce (Dax +0,28%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi en hausse, le Dax gagnant 0,28%, dans l'attente d'un discours de Donald Trump sur le sujet du commerce et digérant plusieurs résultats.

Vers 08H30 GMT, l'indice vedette progressait de 37,12 points, à 13.235,49 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,24% à 27.032,40 points.

"La saison des résultats ne dépasse pas seulement les attentes aux Etats-Unis", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader. "Les chiffres allemands ne sont pas mauvais non plus, et ce malgré un ralentissement de la conjoncture et un contexte de marché difficile."

Du côté des indicateurs, les opérateurs prendront connaissance du baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers pour novembre.

INFINEON (+6,09% à 19,64 euros): le fabriquant des semi-conducteurs profitait de résultats supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 6% sur un an en 2019 (exercice décalé).

DEUTSCHE POST (+3,86% à 34,03 euros): le groupe de logistique a vu son bénéfice net des neuf premiers mois augmenter de 40% sur un an et il a confirmé ses objectifs annuels, soutenu par la croissance du commerce en ligne.

CONTINENTAL (-0,61% à 130,48 euros): l'équipementier automobile a confirmé une perte nette au troisième trimestre de 1,99 milliard d'euros en raison de la dépréciation de certaines activités, déjà annoncée fin octobre.

ys/evs