Bourse de Francfort : Francfort en repli (Dax -0,78%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait vendredi en repli, le Dax cédant 0,78% sur fond de tensions politiques internationales et d'inquiétudes sur la situation en Turquie.

Vers 07H20 GMT, l'indice vedette reculait de 99,19 points, à 12.576,92 points. Le MDax des valeurs moyennes était en baisse de 0,75% à 26.792,53 points.

"La géopolitique continue de créer de la nervosité chez les investisseurs", observe Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

"Ce n'est pas seulement le conflit commercial entre les USA et la Chine qui pèse sur le moral, mais la crise en Turquie s'impose lentement au premier plan", ajoute-t-il.

La livre turque, qui avait déjà atteint un plus bas historique jeudi au lendemain de discussions entre Ankara et Washington n'ayant pas permis de résoudre la crise entre ces deux alliés au sein de l'Otan, a rechuté de 5% face au dollar vendredi matin.

Les Etats-Unis et la Turquie, deux alliés au sein de l'Otan, traversent leur plus grave crise depuis plus de 40 ans. La semaine dernière, Washington a pris des sanctions contre deux ministres turcs et Ankara a réagi avec des mesures similaires.

Les tensions, déjà vives depuis plusieurs mois, ont connu une brusque escalade la semaine dernière en lien avec l'incarcération en Turquie d'un pasteur américain, Andrew Brunson, accusé par les autorités turques de "terrorisme" et d'"espionnage".

"En plus de la Turquie, les nouvelles sanctions des Etats-Unis contre la Russie ainsi qu'une crise économique grandissante en Iran occupent les esprits", estime M. Cutkovic.

En dehors de la géopolitique, la séance devrait être calme, la majeure partie des entreprises allemandes ayant déjà publié leurs résultats trimestriels.

Côté indicateurs, les opérateurs prendront connaissance en début d'après-midi des prix à la consommation en juillet aux Etats-Unis.

Plombées par la crise de la livre turque, qui affecte le secteur bancaire européen, les valeurs bancaires du Dax se retrouvaient en bas du tableau: Deutsche Bank reculait de 3,33% à 10,38 euros et Commerzbank de 2,07% à 8,58 euros.

Thyssenkrupp cédait 2,09% à 20,65 euros, faisant encore les frais de ses résultats publiés la veille. Le géant industriel allemand dans la tourmente affiche une perte nette part du groupe de 131 millions d'euros au troisième trimestre de son exercice décalé, contre un bénéfice de 120 millions sur la même période en 2016/2017, en raison de difficultés dans sa branche d'installations industrielles.

Seule valeur du Dax dans le vert, Adidas (+0,29% à 209,10 euros) profitait toujours de ses bons résultats dopés par le mondial de football, publiés la veille. Le titre avait fini jeudi en forte hausse de 9,42%.

ys/esp