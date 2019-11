Bourse de Francfort : Francfort en timide hausse après l'ouverture (+0,06%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi en légère hausse, le Dax grignotant 0,06%, dans un marché restant optimiste quant à la perspective proche d'un accord sino-américain sur le commerce.

Vers 08H15 GMT, l'indice vedette avançait de 8,4 points, à 13.156,86 points, après avoir ouvert dans le rouge (13.133,97 points, soit -0,11%). Le MDax des valeurs moyennes grappillait de son côté 0,02% à 26.878,36 points.

"Après avoir dépassé la marque des 13.000 points, la pause sur le marché allemand devrait se poursuivre", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

"L'ambiance dans les salles de marché reste bonne", relève-t-il, "presque trop bonne si l'on prend en compte que la hausse actuelle intègre déjà une fin du conflit commercial sino-américain".

Certes "aucun accord n'a encore été signé", mais la majorité des investisseurs estime que "cela va arriver sous peu", ajoute-t-il.

Ces derniers ont également été surpris par le rebond des commandes industrielles allemandes en septembre, alors qu'une stagnation était attendue.

ADIDAS (+1,12% à 284,50 euros): l'équipementier sportif a confirmé ses objectifs annuels après une légère baisse sur un an de son bénéfice net et de sa marge opérationnelle au troisième trimestre, pendant que ses ventes ont progressé plus vite que prévu.

BMW (-0,66% à 72,25 euros): le groupe automobile a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 11,5% sur un an au troisième trimestre, à 1,5 milliard d'euros, aidé par une base de comparaison favorable en 2018 et des ventes en hausse malgré des "conditions difficiles".

WIRECARD (-1,59% à 120,55 euros): le titre subit des prises de bénéfices après un troisième trimestre florissant, qui a amené le fournisseur de services de paiement a s'attendre mercredi à une forte croissance de son bénéfice opérationnel (EBITDA) pour l'année 2020, en le situant entre 1,0 et 1,2 milliards d'euros. Le groupe bavarois a confirmé par ailleurs s'attendre pour l'année en cours à un EBITDA entre 765 et 815 millions d'euro.

