Francfort espère un accord sur le Brexit (Dax: +0,57%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi en hausse, le Dax gagnant 0,57%, rassurée par la perspective d'un accord sur le Brexit, mais sur ses gardes quant à l'issue des négociations commerciales sino-américaines.

Vers 07H10 GMT, l'indice vedette progressait de 71,04 points, à 12.557,60 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,54% à 25.777,39 points.

Un accord est "possible cette semaine" avec le Royaume-Uni pour parvenir à un divorce à l'amiable, a annoncé mardi à Luxembourg le négociateur de l'UE Michel Barnier.

La Chine souhaite tenir de nouvelles discussions avant de signer la prétendue "phase un" de l'accord commercial, selon l'agence Bloomberg. Par ailleurs, les investisseurs doutent d'une abrogation des tarifs douaniers punitifs déjà mis en place.

"On peut dès lors s'attendre à la fin de nouveaux tarifs punitifs et à la désescalade du conflit à court terme. Cela suffit à maintenir les investisseurs dans une ambiance d'achat", commente Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Les investisseurs suivront en séance la publication du baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers, attendu en baisse, puis le début de la saison des résultats à Wall Street. Les banques JP Morgan Chase, Goldman Sachs et Cirigroup ouvriront le bal.

WIRECARD (-9,07% à 127,40 euros): le titre de la fintech plongeait après un article du Financial Times évoquant des "pratiques suspectes de comptabilité".

DEUTSCHE BANK (+0,89% à 6,91 euros): la banque allemande est accusée d'avoir corrompu des dirigeants chinois entre 2004 et 2014 en offrant de luxueux cadeaux ou des faveurs, comme l'embauche d'enfants de cadres proches du pouvoir, des faits pour lesquels Deutsche Bank a accepté cet été de verser une amende aux autorités de régulations américaine, rapporte une enquête conjointe de médias publics allemands et du New York Times.

dar/ys/alb