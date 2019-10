Francfort finit dans le vert (Dax:+1,04%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a terminé mercredi (Dax:+1,04%), les investisseurs attendant que des représentants américains et chinois se retrouvent à partir de jeudi pour tenter d'enterrer la hache de guerre commerciale.

A la clôture, l'indice vedette affichait 12.094 points, après une brève incursion dans le rouge en tout début de séance. Le MDax des valeurs moyennes a fini en progression de 0,48% à 25.296 points.

Alors que de nouveaux pourparlers commerciaux doivent débuter jeudi à Washington, l'annonce de nouvelles sanctions prises par l'administration de Donald Trump à l'encontre de Pékin semble avoir douché les espoirs d'une rapide sortie de l'impasse dans la guerre des droits de douane entre les deux pays.

Le marché a attendu en outre la publication, prévue à 18H00 GMT, du compte rendu de la dernière réunion de septembre de la Réserve fédérale américaine, d'où avait émergé la décision de baisser les taux, pour lire dans le document "ce qu'il faudrait pour que d'autres réductions de taux soient justifiées", selon Unicredit.

- VONOVIA (+0,72% à 47,50 euros) et BEIERSDORF (+0,38% à 106,55 euros) ont profité de leur statut de valeur refuge quand le temps conjoncturel se gâte, le second, fabricant de la crème Nivea, étant par ailleurs porté par deux notes favorables de Société Générale et de Deutsche Bank, recommandant de conserver le titre.

- INFINEON (+1,79% à 15,91 euros): le cours du fabricant de puces électroniques a grimpé après une note de Liberum recommandant l'achat du titre tout en abaissant le cours cible de 28 à 25 euros.

- sur le MDax, THYSSENKRUPP (-0,81% à 12,21 euros) a été boudé après une note de Barclays recommandant de "sous-pondérer" le titre, au moment où le groupe en difficulté doit décider de l'avenir de plusieurs divisions en dehors de l'acier.

