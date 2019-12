Bourse de Francfort : Francfort finit en baisse de 2,05%, plombée par le commerce

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini en forte baisse lundi, le Dax lâchant 2,05% dans un marché sonné par les nouvelles menaces de Washington sur le front commercial, visant cette fois ses partenaires sud-américains.

L'indice vedette a terminé sur une chute de 271,70 points à 12.964,68 points, effaçant ses gains de la matinée après l'annonce par Donald Trump de droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés du Brésil et de l'Argentine.

Ces sanctions "sorties de nulle part" ont ravivé les craintes d'une extension du conflit commercial à l'Europe, qui plomberait sa reprise conjoncturelle, explique Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

Pour lui, "la question n'est plus de savoir s'il y aura une intensification des différends commerciaux entre les Etats-Unis et l'Europe, mais seulement quand".

- HEIDELBERG CEMENT (+0,06% à 67,16 euros), valeur défensive indifférente au contexte géopolitique, est la seule du Dax à finir de justesse dans le vert.

- RWE (-5,43% à 25,45 euros), SAP (-3,27% à 119,44 euros), MTU (-2,64% à 239,40 euros) et ADIDAS (-2,72% à 275,05 euros) figurent à l'inverse parmi les valeurs les plus sanctionnées, essuyant des prises de bénéfice après des progressions comprises entre 35 et 50% depuis le début de l'année.

