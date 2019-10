Bourse de Francfort : Francfort finit en hausse de 2,86%, portée par les négociations commerciales

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi en nette hausse, le Dax gagnant 2,86%, dans un marché enthousiasmé par le cours que prend la nouvelle session de négociations commerciales à Washington.

L'indice vedette a gagné 347,45 points pour finir à 12.511,65 points. Le MDax des valeurs moyennes a, de son côté, pris 1,22%, à 25.627,58 points.

A l'issue de la première journée de discussions, le président américain, Donald Trump, a estimé que les Etats-Unis avaient eu "de très très bonnes négociations avec la Chine".

Il a ensuite salué vendredi une "ambiance plus chaleureuse" dans les pourparlers, quelques heures avant de recevoir le vice-Premier ministre chinois, Liu He, une rencontre de ce niveau étant jugée encourageante par les analystes.

"La moindre lueur d'espoir donne littéralement des ailes au principal indice allemand et toutes les inquiétudes et les crises semblent subitement oubliées", note Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

SAP (+10,23% à 115,68 euros): l'éditeur de progiciel, plus grosse capitalisation du Dax, s'envolait après l'annonce surprise du départ de son PDG depuis 2010, l'américain Bill McDermott. Il est remplacé par un duo formé par l'Américaine Jennifer Morgan et l'Allemand Christian Klein. Selon les chiffres trimestriels dévoilés vendredi, les revenus de SAP ont augmenté de 13% au 3e trimestre par rapport à 2018, pour atteindre 6,8 milliards d'euros, et son résultat net a atteint 1,26 milliard d'euros (+30%).

LUFTHANSA (+2,57% à 14,77 euros): le mois dernier, la plus grande compagnie aérienne européenne et ses filiales telles que Swiss, Austrian Airlines et Eurowings ont transporté près de 14 millions de passagers, soit 2,3% de plus que l'année précédente, a annoncé le groupe.

METRO (+1,60% à 14,60 euros sur le Mdax): le grossiste a finalisé la vente de son action majoritaire au sein de sa filiale chinoise à son partenaire, Wumart, pour une valorisation de la nouvelle entité chinoise estimée à 1,9 milliard d'euros. Metro AG garde 20% de part au sein de la co-entreprise.

afp/rp