Francfort finit la semaine au ralenti (Dax:-0,13%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini en légère baisse vendredi, le Dax cédant 0,13% dans un marché préoccupé par le regain des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, après avoir reçu le soutien des banques centrales.

L'indice vedette a terminé en retrait de 15,5 points, à 12.339,92 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a perdu 0,43%, à 25.500,86 points.

Le Dax affiche un gain hebdomadaire de 2,0% grâce à la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine (Fed) qui ont chacune ouvert la porte cette semaine à un abaissement des taux d'intérêt pour soutenir la croissance.

Ce vendredi, les investisseurs sont cependant restés prudents au vu des dégradations de la situation au Moyen-Orient.

Donald Trump a affirmé vendredi avoir annulé à la dernière minute des frappes contre l'Iran pour éviter un bilan humain dramatique, tout en maintenant ses menaces de représailles contre Téhéran qui a abattu un drone américain.

La semaine prochaine sera animée par le sommet du G20 qui s'annonce "riche en sujets à traiter pour les investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique", selon Jochen Stanzl, stratégiste chez CMC Markets.

Au cours de ce sommet, Donald Trump et son homologue chinois reprendront leurs pourparlers commerciaux, thème qui anime les marchés depuis des mois sans avoir trouvé d'issue positive.

"Si les chamailles entre américains et chinois continuent, le kit de soutien de la croissance mis au point par les banques centrales ne sera plus suffisant et il faudra s'attendre à de nouvelles fissures", prévient-il.

Côté valeurs, Deutsche Bank (+0,68% à 6,36 euros) a repris quelques couleurs avant que ne soient dévoilés en soirée les premiers résultats des tests de résistance des banques par la Fed.

Le fabricant de puces Infineon a cédé 0,28% à 14,87 euros suite au plongeon à Wall Street du sous-traitant dans les semi-conducteurs IQE, dont les résultats pâtissent des sanctions américaines envers le chinois Huawei.

RWE (-0,44% à 22,73 euros) a reculé alors que des milliers de militants écologistes européens ont voulu occuper ce vendredi l'une de ses mines de lignite dans la région rhénane, pour réclamer un abandon accéléré du charbon.

Lufthansa a perdu 0,97% à 14,82 euros, la compagnie aérienne connaissant quelques turbulences après un récent avertissement sur ses bénéfices et des menaces de grèves par le syndicat du personnel de cabine Ufo à compter du juillet.

jpl/cjc