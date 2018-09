Francfort freinée par l'Italie (Dax:-0,57%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait en baisse vendredi, le Dax cédant 0,57%, pénalisé par le poids lourd BASF tandis que la perspective d'un déficit italien accru incite les acteurs de marché à la prudence.

Vers 07H35 GMT, l'indice vedette abandonnait 70,7 points à 12.364,87 points, et le MDax des valeurs moyennes reculait de 0,40% à 26.044,49 points.

La coalition populiste au pouvoir en Italie, en décidant d'un déficit à 2,4% du PIB sur les trois prochaines années, a pris le risque jeudi d'un vif conflit avec la Commission européenne mais aussi d'une flambée des marchés financiers.

"On peut se demander si le budget italien sera accepté sous cette forme par la Commission européenne, car avec ces chiffres, la dette nationale et le déficit structurel de l'Italie continueront à augmenter", explique dans une note la banque Deka.

Côté agenda, les investisseurs prendront connaissance à 08H00 GMT des chiffres du chômage allemand au mois de septembre, avec un taux attendu stable à 5,2% en données corrigées des variations saisonnières par les analystes sondés par Factset.

A mi-journée sera dévoilé le taux d'inflation pour la zone euro au mois de septembre, lequel est attendu à 2,1% par le même panel, après 2% au moins précédent, soit toujours au-dessus de l'objectif "proche mais inférieur à 2%" visé par la Banque centrale européenne.

De quoi mettre un peu plus la pression sur l'institution, qui prévoit de ne relever ses taux directeurs qu'au plus tôt lors de la seconde moitié de 2019, et seulement après avoir mis fin à ses rachats nets de dette. Des voix, notamment à la Bundesbank, s'élèvent pour faire en sorte que ce calendrier soit accéléré.

Côté valeurs, le promu Wirecard continuait sa balade insolente dans les hauteurs du Dax, gagnant 0,98% à 190,00 euros, le prestataire de services de paiement étant aidé par une note de Crédit Suisse qui a relevé le cours cible à 200 euros.

Tout à l'opposé, une des plus grosses capitalisations boursières de l'indice, BASF, cédait 1,61% à 77,10 euros. Le chimiste allemand a annoncé jeudi soir la signature d'un accord pour fusionner sa filiale d'hydrocarbures Wintershall avec DEA, détenu par le fonds LetterOne du milliardaire russe Mikhail Fridman.

Les investisseurs retiennent surtout que BASF a en même temps revu en baisse ses prévisions de résultats pour 2018 et s'attend désormais à un bénéfice opérationnel "bien inférieur" au niveau de 2017, contre une baisse "légère" attendue jusque-là.

Le titre Lufthansa était délaissé, perdant 1,37% à 20,95 euros. La compagnie continue de souffrir d'une hausse du prix du brut de pétrole.

Une semaine avant un sommet allemand sur l'aviation avec le ministre des Transports, Andreas Scheuer, Lufthansa fait par ailleurs pression pour obtenir des concessions des aéroports allemands, après un été catastrophique pour les voyageurs, selon les déclarations d'un dirigeant à la "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

jpl/dga