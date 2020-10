Bourse de Francfort : Francfort gagnée par l'inquiétude (-0,43%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi en baisse, le Dax cédant 0,43% dans un marché gagné par l'inquiétude pendant que les mesures de restrictions liées à la pandémie sont de retour en Europe.

Vers 07H14 GMT, l'indice vedette reculait de 55,27 points, à 12.799,39 points. Le MDax des valeurs moyennes lâchait de son côté 0,22%, à 27.753,38 points.

"Alors qu'outre-Atlantique, les chances d'un accord de dernière minute dans le plan de relance économique américain diminuent de minute en minute, en Europe l'incertitude liée au coronavirus rampant continue d'augmenter", note Timo Emden, analyste indépendant.

En Irlande, l'ensemble de la population sera reconfinée à partir de la nuit de mercredi à jeudi et pour six semaines, a annoncé tard lundi son Premier ministre Micheal Martin.

Les mois froids de l'année ont à peine commencé que "les gouvernements sont de plus en plus pressés d'adopter des mesures plus strictes", commente Milan Cutkovic, analyste de marché chez Axi.

Il sera donc "difficile pour les marchés boursiers européens de prendre de l'élan à court terme, alors qu'aux États-Unis, les négociations de relance et la prochaine élection présidentielle américaine devraient être au coeur des préoccupations des investisseurs", ajoute-t-il.

- BMW (-1,38% à 62,74 euros) : le constructeur bavarois a publié lundi soir un montant de trésorerie plus important que prévu dans sa branche automobile, en raison d'une reprise plus dynamique qu'attendu sur plusieurs marchés. BMW publiera ses résultats du 3e trimestre le 4 novembre.

Les autres VALEURS AUTOMOBILES, sensibles à la conjoncture, sont aussi en retrait, à l'image de DAIMLER (-0,50% à 48,57 euros) et VOLKSWAGEN (-0,32% à 138,84 euros).

jpl/sl