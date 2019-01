Francfort galvanisée par la BCE (Dax:+1,10%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait en hausse vendredi, le Dax gagnant 1,10% dans un marché conforté par l'attitude vigilante de la Banque centrale européenne et profitant d'un rebond des valeurs technologiques américaines.

A 08H35 GMT, l'indice vedette gagnait 122,9 points à 11.253,11 points et le MDax des valeurs moyennes 0,58% à 23.709,29 points.

Tandis que le Dax avance au-delà de la barre symbolique des 11.000 points, les marchés européens, dont la Bourse allemande, profitent vendredi d'un vent positif insufflé jeudi par la BCE.

"La prudence avec laquelle se prépare un possible revirement des taux d'intérêt dans la zone euro a fait se dissiper les craintes d'une hausse trop rapide" du loyer de l'argent, écrit Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Interrogé sur une éventuelle augmentation des taux en 2019, Benoît Coeuré, membre du directoire de la BCE, a déclaré jeudi à Davos qu'il est "trop tôt pour avoir cette discussion car nous devons comprendre la nature du choc" conjoncturel, répondant aux questions de Bloomberg TV.

Or, le passage à vide conjoncturel en zone euro, dont l'ampleur "nous surprend", a souligné M.Coeuré, force l'institution gardienne de l'euro à redoubler de prudence et accrédite le scénario d'un premier relèvement des taux au plus tôt en 2020, comme déjà anticipé par le marché.

A Wall Street, le marché Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié jeudi de 0,68% et le fabricant de composants électroniques Texas Instruments s'est distingué par une hausse supérieure à 5% après de bons résultats.

A Francfort, son concurrent Infineon gagnait 1,19% à 19,51 euros, et le prestataire de paiements en ligne Wirecard 2,02% à 169,50 euros.

Les valeurs automobiles se reprenaient en dépit de nouvelles toujours ambivalentes sur le terrain de la guerre commerciale sino-américaine, qui reste un haut facteur de risque pour le secteur. Volkswagen gagnait 2,45% à 149,10 euros en tête du Dax, suivi de Daimler (1,82% à 52,02 euros) et BMW (1,09% à 73,92 euros).

Le secrétaire américain au Commerce a soufflé le chaud et le froid en assurant jeudi qu'on était "très loin" de la fin de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, avant d'ajouter qu'il y avait quand même une bonne chance qu'un accord soit trouvé.

Les valeurs dites défensives, peu sensibles aux variations de la conjoncture, étaient reléguées en queue de classement, le lessivier Henkel grignotant tout de même 0,24% à 83,68 euros et le groupe immobilier Vonovia 0,09% à 42,90 euros, tandis que le fabricant de la crème Nivea, Beiersdorf, perdait 0,58% à 85,02 euros.

