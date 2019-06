Francfort hésitante devant les 12.000 points (Dax:-0,02%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mercredi à l'équilibre, le Dax cédant 0,02% dans un marché misant sur la clémence des banques centrales et une amélioration sur le front commercial.

A 07H15 GMT, l'indice vedette perdait 1,9 points à 11.969,28 points, butant encore sur la barre des 12.000 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes prenait 0,32% à 25.118,62 points.

Le marché a apprécié mercredi les déclarations du ministère chinois du Commerce estimant que le conflit commercial avec les Etats-Unis devait être résolu à travers un dialogue continu. Ils espèrent par ailleurs un accord entre les Etats-Unis et le Mexique pour éviter la mise en place des tarifs douaniers brandis par le président américain Donald Trump.

Un autre soutien est venu des propos mercredi du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, qui s'est dit prêt à soutenir l'expansion si elle était menacée par l'aggravation des tensions commerciales.

Ces déclarations venues de la Fed "ont préparé le marché pour que la prochaine étape soit une réduction de taux", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Et tandis que s'accumulent les inquiétudes sur la croissance et l'inflation en zone euro, la Banque centrale européenne (BCE), qui se réunira jeudi à Vilnius, en Lituanie, pourrait "encore prolonger (au-delà de la fin 2019) le délai jusqu'auquel elle annonce que les taux directeurs vont rester inchangés", selon Eric Dor, Directeur des Etudes Economiques à l'IESEG School of Management de Lille.

Avec des taux d'intérêt bas, les entreprises peuvent se financer à moindre coût sur les marchés des capitaux et l'épargne s'oriente davantage vers les actions que les obligations à plus faible rendement.

Les investisseurs scruteront ce mercredi à l'agenda économique les créations d'emplois aux Etats-Unis dans le secteur privé pour le mois de mai (enquête ADP) et pour la zone euro, les indices PMI définitifs du mois de mai, ainsi que les prix à la production pour avril.

Côté valeurs SAP prenait 1,03% à 122,28 euros, bénéficiant des prévisions encourageantes sur l'exercice en cours de son rival américain Salesforce.

Très demandé la veille, le secteur automobile reculait d'un cran, VW lâchant 0,87% à 143,40 euros, en queue de Dax, précédé par BMW (-0,55% à 63,08 euros), et Daimler (-0,68% à 48,25 euros).

jpl/lth